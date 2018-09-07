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Visa запустила в РФ сервис, который позволяет переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Защиту обеспечит система токенов, когда вместо данных карты передается идентификатор, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Visa.

Уточняется, что это позволит переводить деньги без введения 16-значного номера карты. Сервис будет реализован в приложении Samsung Pay с применением технологии токенизации. По данным агентства, в целях безопасности при осуществлении операций вместо данных банковской карты будет отправляться номер цифрового идентификатора — токена. При этом подчеркивается, что каждый токен уникален.

В Visa полагают, что в результате снизится риск компрометации платежных реквизитов.

Издание напоминает, что в РФ самым массовым сервисом по переводу денег по номеру телефона является "Сбербанк Онлайн" с активной аудиторией порядка 40 миллионов человек.