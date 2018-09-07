Фото: stuff.bgiik.ru

Народный артист РФ Николай Черныш умер в Белгороде в возрасте 80 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Белгородского государственного института искусств и культуры, где Черныш преподавал актерское мастерство.

Агентство отмечает, что за творческую карьеру Черныш, родившийся 16 мая 1938 года в Чугуеве, реализовал себя как автор свыше 40 постановок. Он работал в Закарпатском драмтеатре в городе Ужгороде, после этого в Северо-Казахстанском русском драмтеатре им. Н. Погодина, а затем продолжил свою деятельность в Архангельском областном театре драмы имени М. Ломоносова. В 1967 году стал артистом Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина.

Звание народного артиста РСФСР Черныш был удостоен в 1986 году. С 2002 года он преподавал на кафедре актерского искусства в БГИИК.

"Судьба Николая Константиновича — яркий пример беззаветного служения человеку, зрителю, народу и Отечеству", — цитирует агентство сообщение на сайте БГИИК за авторством ректора вуза Сергея Курганского.