Фото: obaldela.ru

Российский актер Алексей Панин назвал жителей РФ "скудоумными" и объявил о планах покинуть страну. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Instagram-аккаунт артиста.

Отмечается, что пользователи соцсети негативно восприняли подпись к снимку с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

"Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять. Всем добра!" — написал Панин.

Одна из пользователей в ответ на это предложила актеру покинуть Россию.

"Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну? Да потому что Вы прекрасно понимаете, что там Вас закроют пожизненно — либо в тюрьму, либо в психушку", — написала женщина.

"Я как раз скоро уезжаю", — ответил ей Панин, добавив, что будет приезжать в РФ лишь за деньгами.

Алексей Панин, наиболее известный по роли в картине "Жмурки", знаменит скандальными выходками и хулиганскими действиями. Он не раз попадал в полицию, а в марте 2018 года суд в Москве лишил его водительских прав за пьяное вождение, а также запретил покидать территорию России из-за долгов по алиментам.