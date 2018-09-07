Фото: obaldela.ru
Российский актер Алексей Панин назвал жителей РФ "скудоумными" и объявил о планах покинуть страну. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Instagram-аккаунт артиста.
Отмечается, что пользователи соцсети негативно восприняли подпись к снимку с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.
"Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять. Всем добра!" — написал Панин.
Одна из пользователей в ответ на это предложила актеру покинуть Россию.
"Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну? Да потому что Вы прекрасно понимаете, что там Вас закроют пожизненно — либо в тюрьму, либо в психушку", — написала женщина.
"Я как раз скоро уезжаю", — ответил ей Панин, добавив, что будет приезжать в РФ лишь за деньгами.
Алексей Панин, наиболее известный по роли в картине "Жмурки", знаменит скандальными выходками и хулиганскими действиями. Он не раз попадал в полицию, а в марте 2018 года суд в Москве лишил его водительских прав за пьяное вождение, а также запретил покидать территорию России из-за долгов по алиментам.
Комментарии
Европейцы, собак без поводков не отпускайте.
Оскорбить может только равный, шут-юродствует.
Пока он согласен нужно СРОЧНО его отправлять из страны в один конец!!!
Я так смотрю большинству тут правда глаза колет, прав он во многом...
чище будет в стране.жигурду захвати
Я так смотрю большинству тут правда глаза колет, прав он во многом...
вся илиты весь "цвет нации " бежит....вчера пивиса сегодня аКТЕР..
Лично мне этот дурочек не интересен. Не интересуюсь его жизнью и на страницы не захожу. Не понимаю интереса к ниму сми. Очевидно, что этот лодырь пытается подзаработать пиаря себе чем угодно от секса с собакой до показа гениталий.
Актер Алексей Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из стран
Интересно, он свои обещания выполняет или как наше правительство, только блаблабла?