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Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 7 сентября

, ИА "Амител"
В городе произошла одна авария

Фото: wpimg.pl

Заторы в шесть баллов образовались в столице Алтайского края утром в пятницу, 7 сентября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту, а именно на его пересечениях с улицами Просторная и Попова, а также на отрезке после кольцевого перекрестка. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час. 

Кроме этого, пробки образовались на отрезках улиц Власихинская, Малахова, Георгиева, Советской Армии, Челюскинцев, проспектах Строителей и Ленина, а также на перекрестках улиц Попова — Энтузиастов, Юрина — Северо-Западная, проспект Космонавтов — Попова. 

Отметим, что в городе произошла одна авария. Автомобили столкнулись на проспекте Космонавтов в районе пересечения с улицей Попова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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