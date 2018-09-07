Фото: wpimg.pl

Заторы в шесть баллов образовались в столице Алтайского края утром в пятницу, 7 сентября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту, а именно на его пересечениях с улицами Просторная и Попова, а также на отрезке после кольцевого перекрестка. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на отрезках улиц Власихинская, Малахова, Георгиева, Советской Армии, Челюскинцев, проспектах Строителей и Ленина, а также на перекрестках улиц Попова — Энтузиастов, Юрина — Северо-Западная, проспект Космонавтов — Попова.

Отметим, что в городе произошла одна авария. Автомобили столкнулись на проспекте Космонавтов в районе пересечения с улицей Попова.