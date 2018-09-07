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Лавров показал свой любимый мем про "отравителей Скрипалей"

, ИА "Амител"
Пользователи Сети ранее опубликовали фото резидентов Comedy Club Харламова и Батрутдинова, подписав их как "отравителей"

Фото: rusdialog.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров показал журналисту канала РЕН ТВ свой любимый мем на тему "отравителей" Скрипалей. Об этом пишет "Российская газета".

Пользователи Сети ранее опубликовали снимки резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, подписав их как так называемых "сотрудников ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее Лавров назвал авторов британских версий дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери хорошими выдумщиками. Он считает, что модераторы черпают свои идеи из Сети.

Напомним, в среду, 5 сентября, британский премьер Тереза Мэй вновь обвинила власти РФ в организации покушения на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества. Власти Соединенного Королевства назвали имена мужчин и предоставили их фотографии, а также выдали европейский ордер на их арест.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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