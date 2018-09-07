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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с коллегой из РФ Владимиром Путиным в Хельсинки была одной из лучших среди тех, что у него когда-либо были. Об этом пишет RT, ссылаясь на CNN.

"Одна из лучших встреч, которые у меня когда-либо были, была с Владимиром Путиным", — приводит издание его слова.

Республиканец подчеркнул, что на саммите в Хельсинки обсудил с Путиным много важных вопросов.

Он назвал встречу "отличной" и отметил, что на ней обсудил с президентом РФ Украину, Сирию, защиту Израиля и очень многие "великие вещи".

Данное заявление глава Белого дома сделал на выступлении перед сторонниками в штате Монтана.

Напомним, переговоры РФ и США с участием Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля.