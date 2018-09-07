Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием маршрутного такси №51 и легкового авто произошло в Барнауле утром 7 сентября. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что автомобили столкнулись около 8:20 на перекрестке улиц Георгиева — Сухэ-Батора. В результате движение на участке было затруднено.

На опубликованных снимках видно, что маршрутка получила повреждения передней части с правой стороны.

По словам очевидцев, около 9:00 проезжая часть уже была освобождена.