Фото: Минстройтранс Алтайского края

Масштабный ремонт дорог завершился в городе Новоалтайске в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году на приведение в порядок восьми участков улиц города-спутника Барнаула из разных бюджетов было направлено более 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального минстройтранса.

В городе также появится камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и новые дорожные знаки. Предполагается, что все эти меры позволят сократить количество мест концентрации ДТП в два раза по отношению к 2016 году.

"Для нас это колоссальное достижение. Впервые за долгое время мы получили такой существенный объем финансирования на ремонт дорог – более 100 млн рублей. Благодаря выделенным средствам нам удалось значительно повысить уровень безопасности для всех участников дорожного движения. Перечень улиц, которые нужно отремонтировать, формировался исходя из степени разрушенности покрытия, уровня концентрации ДТП, а также в соответствии с обращениями граждан", — рассказала председатель комитета по жилищно–коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска Евгения Канина.

В этом году на совершенствование дорожной инфраструктуры по проекту "Безопасные и качественные дороги" направлено 1,6 млрд рублей. На эти средства в Барнаульской агломерации отремонтируют 44 участка дорог краевой столицы, восемь улиц в Новоалтайске и пять региональных трасс — всего более 119 километров.