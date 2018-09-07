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На Украине находятся "колоссальные" запасы газа, которые по объему являются одними из крупнейших не только в Европе, но и во всем мире. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, глава партии "Основа" Сергей Тарута, пишут "Известия".

Накануне, 6 сентября, в эфире NewsOne он также отметил, что несколько миллиардов инвестиций позволят стране обрести газовую независимость.

По словам политика, Украина имеет колоссальные запасы газа, "третьи в Европе и одни из самых больших в мире". Для обеспечения газовой независимости стране необходимо "пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий". "Это означает, что мы опустим цены у нас. Это можно сделать за пять лет", — заявил политик.

При этом Тарута выразил уверенность, что через 10 лет Украина сможет экспортировать огромные объемы газа.

"Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность", — приводит издание слова парламентария.

В марте 2018 года после разрыва договоров с "Газпромом" и возникновения нехватки топлива на Украине пришлось ввести временное ограничение на потребление газа. Власти посоветовали украинцам снизить температуру в домах, чтобы сэкономить расходуемый на отопление газ.

Накануне, 6 сентября, в Национальном банке Украины сообщили, что к концу этого года тарифы на газ для населения страны вырастут на 25%, а в 2019 году они поднимутся еще на 15%.