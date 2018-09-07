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Алтайские университеты попали в ряд авторитетных рейтингов вузов России. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Так, опорный Алтайский государственный университет (АлтГУ) вошел в перечень, составленный агентством RAEХ (Эксперт РА), сразу по нескольким укрупненным направлениям. В топ-50 рейтинга лучших вузов РФ в сфере экономических и управленческих направлений подготовки АлтГУ расположился на 22-й строчке, опередив семь ведущих российских вузов-участников проекта "5-100", четыре федеральных и семь национальных исследовательских университетов.

В направлении "Технические, естественно-научные направления и точные науки" экспертами были отмечены сразу два вуза — АлтГУ и Алтайский государственный технический университет им. Ползунова (АлтГТУ).

Кроме этого, оба этих вуза попали в топ-100 лучших университетов страны в рейтинге, который составило агентство White Square Journal.

Также АлтГУ лидирует в рейтинге опорных университетов РФ по направлению "Научная популяризация знаний", подготовленном исследовательской группой Национального рейтинга университетов России.