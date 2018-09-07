Фото: Евроспорт

Бийчанин Сергей Каменский выиграл второе золото на чемпионате мира, который проходит в городе Чханвон (Южная Корея). 6 сентября россияне Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский выиграли командный турнир в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх позиций с рекордом мира — 3535 очков.

Как сообщает Стрелковый союз России, они улучшили предыдущее достижение на 6 очков. Каждый спортсмен выполнил по 120 выстрелов из трёх положений — с колена, лёжа и стоя. Лугинец выбил 1180 очков, Масленников — 1179, Каменский — 1176.

Второе место заняла сборная Китая (3532 очка), замкнули тройку призёров белорусы (3526 очков). Всего в турнире приняли участие 27 команд.

Отметим, что Сергей Каменский завоевал уже три медали на чемпионате мира. Ранее он одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и в этом же упражнении завоевал серебро командного турнира.

7 сентября разыграют личное первенство в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх позиций.

С победой на чемпионате мира Сергея Каменского поздравил президент страны Владимир Путин.

"Уважаемый Сергей Игоревич! Поздравляю вас с золотом чемпионата мира 2018 года в Республике Корея. На этих ответственных соревнованиях вы уверенно выдержали сильнейшую конкуренцию, обошли опытных, хорошо подготовленных соперников. Вновь подтвердили свои лидерские позиции в мировом стрелковом спорте, характер и волю к победе", — написал Владимир Путин.