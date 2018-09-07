Фото: Евроспорт
Бийчанин Сергей Каменский выиграл второе золото на чемпионате мира, который проходит в городе Чханвон (Южная Корея). 6 сентября россияне Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский выиграли командный турнир в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх позиций с рекордом мира — 3535 очков.
Как сообщает Стрелковый союз России, они улучшили предыдущее достижение на 6 очков. Каждый спортсмен выполнил по 120 выстрелов из трёх положений — с колена, лёжа и стоя. Лугинец выбил 1180 очков, Масленников — 1179, Каменский — 1176.
Второе место заняла сборная Китая (3532 очка), замкнули тройку призёров белорусы (3526 очков). Всего в турнире приняли участие 27 команд.
Отметим, что Сергей Каменский завоевал уже три медали на чемпионате мира. Ранее он одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и в этом же упражнении завоевал серебро командного турнира.
7 сентября разыграют личное первенство в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх позиций.
С победой на чемпионате мира Сергея Каменского поздравил президент страны Владимир Путин.
"Уважаемый Сергей Игоревич! Поздравляю вас с золотом чемпионата мира 2018 года в Республике Корея. На этих ответственных соревнованиях вы уверенно выдержали сильнейшую конкуренцию, обошли опытных, хорошо подготовленных соперников. Вновь подтвердили свои лидерские позиции в мировом стрелковом спорте, характер и волю к победе", — написал Владимир Путин.
Комментарии
Лучший спортсмен Алтайского края - поздравляем с победами!!!
У нас в спорте, похоже трое за всех отдуваются - Шубенков, Каменский и Ласицкене. Сейчас зимой еще Загитова с Медедевой подтянутся.
Каменский лучший! Выступает чисто за Алтайский край в отличии от Шубы.И очень скромный!