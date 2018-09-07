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Певицу Надежду Бабкину заподозрили в конфликте интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Мосгордумы и Московской областной думы размещены на сайте российского отделения Transparency International, передает "Лента.ру".

Отмечается, что Бабкина является депутатом Московской думы и занимает должность заместителя думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям и вместе с этим руководит фольклорным театром "Русская песня". "Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов", — цитирует издание текст расследования. По данным Transparency International, за год певица заключила с собственным театром три контракта на сумму около семи миллионов рублей.

Также в конфликте интересов заподозрили лыжника, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александра Легкова, члена ​комиссий Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку и шесть других депутатов. По словам авторов расследования, ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды, не нарушает закон. Но неуведомление о конфликте интересов может рассматриваться как желание скрыть свою заинтересованность и попадает под действие закона "О противодействии коррупции".

Transparency International — автономная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по миру. Минюст включил "Трансперенси Интернешнл — Россия" в список иноагентов в апреле 2015 года.