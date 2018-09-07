9 сентября 2018 г. в 16:00 музее занимательных наук "Как-Так?" состоится научно-развлекательная программа "Нам пять лет!", посвященная дню рождения музея. Всех гостей праздника ждут интеллектуальные состязания, шуточные соревнования и мастер-классы, а значит, есть отличный повод отложить свои дела, прийти в музей и получить заряд юмора и порцию удовольствия от естественно-научного знания.

Музей занимательных наук "Как-Так?" — это увлекательно-познавательный интерактивный выставочный центр для организации досуга детей и взрослых, расположенный в центре города – на проспекте Ленина, 147 в. Интерактивный – значит, здесь все экспонаты можно трогать руками, приводить их в действие, проводить с ними эксперименты. Это отличное место проведения выездных школьных занятий и семейных праздников.

Дополнительную информацию можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-Так?"

г. Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

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