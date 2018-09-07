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Застройщик ЖК "Демидов Парк" в Новоалтайске возместит дольщикам убытки. По инициативе дольщиков 27 января 2018 года Арбитражный суд Алтайского края ввел в компании "Аспект" процедуру наблюдения. Временный управляющий изучил финансовое состояние застройщика и составил реестр требований кредиторов, сообщает Sibdom.

На первом собрании кредиторам ООО "Аспект" предстояло определить дальнейшую процедуру банкротства. 98% кредиторов проголосовали за процедуру финансового оздоровления в компании. Эта мера прописана в законе о банкротстве, чтобы должник смог восстановить свою платежеспособность и погасить долги.

На собрании дольщики выбрали нового арбитражного управляющего. Член СРО ААУ "Евросиб" Мария Куренкова будет следить, как ООО "Аспект" придерживается графика погашения задолженности перед кредиторами и выплачивает неустойку за просрочку исполнения обязательств по договорам долевого участия. Теперь принятые решения должен утвердить арбитражный суд. Судебное заседание назначено на 19 сентября.

Ранее стало известно, что компания "Селф" больше не будет достраивать проблемный дом-гигант ЖК "Демидов Парк" в городе Новоалтайске. К работам по завершению строительства дома привлечена новая подрядная организация – ООО ИСК "Крафт". По словам представителя подрядчика, в целях соблюдения утвержденного графика завершения строительства дома с сентября текущего года работы на объекте будут осуществляться в две смены.

Ранее сообщалось, что первый дом проблемного жилого комплекса "Демидов Парк" в Новоалтайске могут не успеть сдать в эксплуатацию осенью 2018 года, хотя изначально именно к этому сроку должны были завершиться работы. Скорее всего, они могут затянуться еще на несколько месяцев.

Изначально сообщалось, что достраивать дом на 765 квартир будет ООО "Алтайстрой". Договор об этом компания подписала с нынешним застройщиком – "Аспектом". Взамен "Алтайстрой" получит для дальнейшей реализации более 200 еще не проданных дольщикам квартир жилищного комплекса. При этом из-за того, что у "Аспекта" не было личных 300 миллионов на достройку объекта, возникла проблема с "Демидов Парком".