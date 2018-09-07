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Данные кредитных карт 380 тысяч клиентов компании British Airways попали в руки злоумышленников в результате хакерской атаки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение самой авиакомпании.

"Мы в срочном порядке расследуем похищение данных наших пользователей, осуществленное через наш веб-сайт и приложение для мобильных устройств", — отметили в British Airways, добавив, что похищенные данные не включают маршруты поездок и паспортные данные пассажиров.

Жертвами злоумышленников могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал другие услуги на сайте или через приложение компании в период с 21 августа по 5 сентября этого года. Клиентам British Airways, которые могли стать жертвами хакерской атаки, порекомендовали обратиться в банк или иную кредитную организацию, выпустившую их карту, и следовать рекомендациям сотрудников службы поддержки. У всех клиентов, бронировавших билеты в указанный период, будет возможность воспользоваться ими и зарегистрироваться на рейсы в обычном порядке.

Сейчас уязвимость, которая позволила злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей, устранена. Авиаперевозчик уведомил о хакерской атаке полицию и компетентные органы. Компания разошлет клиентам письма с сообщением об атаке и будет "рассматривать претензии на индивидуальной основе".