Житель Новоалтайска Дмитрий сообщил о том, что в преддверии выборов власти города решили отремонтировать многострадальный переулок Профсоюзный. И отремонтировали — до избирательного участка.
"То, что 80% дорог Новоалтайска представляют собой зрелище, как после обстрела РСЗО, знает каждый житель города... Но тут скоро выборы. И власти решили резко показать "работу". Живу в Новоалтайске в переулке Профсоюзном, по улице ходят маршруты пассажирские. Часть улицы когда-то капитально отремонтировали, но строго до школы № 9, т.е. до избирательного участка, а на остальной части асфальт уже превращается в гравийку с ямами по колено. Приезжаю вчера домой и вижу "чудо" — дорогу около дома "отремонтировали". Просто накидали асфальт в самые глубокие ямы и притоптали. Всё, участок в 100 метрах от избирательного участка отремонтирован", — пишет горожанин.
Мужчина прислал в редакцию фотографии проведенного ремонта.
Напомним, летом 2018 года на "Карте убитых дорог", составленной Общероссийским народным фронтом, в Новоалтайске насчитывалось 29 разбитых участков общей протяженностью около 20 километров.
Между тем в этом году в Новоалтайске приступили к масштабному ремонту дорог в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". На приведение в порядок восьми участков улиц города из разных бюджетов направили более 100 миллионов рублей.
В Новоалтайске уже отремонтировали улицу Прудскую, ведутся работы на Деповской (участок от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до ул. Белоярской, 288), Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда), Промплощадке и др.
По словам главы Новоалтайска Сергея Еремеева, город и дальше планирует участвовать в программе "Безопасные и качественные дороги". Сейчас приоритет отдан дорогам рядом со школами, где проходит большой поток общественного транспорта. В дальнейшем планируют заняться дорогами в частном секторе. Уже заявлено, что в 2019 году на ремонт дорог будет выделено также более 100 миллионов рублей.
Комментарии
Ой, Господи ну что за бред!?
По-моему гражданин просто зажрался. А то, что все лето везде дороги ремонтировали - это тоже перед выборами?
Живу в Новоалтайске,дорогу сделали идеально,что за провокации не понимаю.
Не делают дороги-плохо,делают-тоже плохо.Вам когда-нибудь что-то может нравится?
едроботы проснулись
А как же http://www.amic.ru/news/422686/ ?
7.09.2018 11:48
- гость -
едроботы проснулись
с планерки вышли, приказано лизать интенсивнее перед выборами и создать картину всеобщего благоденствия
7.09.2018 12:04
- гость -
Это и есть БКД --- "как бы дороги"
Просили ямы убрать? Вот Вам, залатали и притоптали. Нет теперь ямки. Власть всё буквально понимает. А надо было просить ровную, полностью асфальтированную дорогу, без гравия-камней. Вам же сказали, деньги есть! Мы в Новоалтайской Чесноковке тоже просили дороги, через интернет-приёмную администрации города. Срок определили до 05 сентября 2018 г. В срок не уложились Сегодня 07-е, ямы до сих пор, только их ещё расширили и углубили. Частично грейдер прошёл, щебнем посыпали, частично. 'Красота". Конкретно: центральные улицы с общественным транспортом, Мичурина, Майская, Комсомольская. Недовольству не предела!