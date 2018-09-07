Житель Новоалтайска Дмитрий сообщил о том, что в преддверии выборов власти города решили отремонтировать многострадальный переулок Профсоюзный. И отремонтировали — до избирательного участка.

"То, что 80% дорог Новоалтайска представляют собой зрелище, как после обстрела РСЗО, знает каждый житель города... Но тут скоро выборы. И власти решили резко показать "работу". Живу в Новоалтайске в переулке Профсоюзном, по улице ходят маршруты пассажирские. Часть улицы когда-то капитально отремонтировали, но строго до школы № 9, т.е. до избирательного участка, а на остальной части асфальт уже превращается в гравийку с ямами по колено. Приезжаю вчера домой и вижу "чудо" — дорогу около дома "отремонтировали". Просто накидали асфальт в самые глубокие ямы и притоптали. Всё, участок в 100 метрах от избирательного участка отремонтирован", — пишет горожанин.

Мужчина прислал в редакцию фотографии проведенного ремонта.

Напомним, летом 2018 года на "Карте убитых дорог", составленной Общероссийским народным фронтом, в Новоалтайске насчитывалось 29 разбитых участков общей протяженностью около 20 километров.

Между тем в этом году в Новоалтайске приступили к масштабному ремонту дорог в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". На приведение в порядок восьми участков улиц города из разных бюджетов направили более 100 миллионов рублей.

В Новоалтайске уже отремонтировали улицу Прудскую, ведутся работы на Деповской (участок от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до ул. Белоярской, 288), Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда), Промплощадке и др.

По словам главы Новоалтайска Сергея Еремеева, город и дальше планирует участвовать в программе "Безопасные и качественные дороги". Сейчас приоритет отдан дорогам рядом со школами, где проходит большой поток общественного транспорта. В дальнейшем планируют заняться дорогами в частном секторе. Уже заявлено, что в 2019 году на ремонт дорог будет выделено также более 100 миллионов рублей.