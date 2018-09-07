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В Барнауле местная жительница пострадала от действий интернет-мошенников, которые похитили у нее путем обмана 20 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в июле 2018 года потерпевшая на одном из интернет-сайтов нашла объявление о продаже шерстяных носков. Она созвонилась с "продавцом", договорилась о способе отправки товара и порядке оплаты. Продавец заверил, что после оплаты сразу вышлет носки транспортной компанией. Женщина перечислила на счет неизвестного 20 тысяч рублей и попыталась ему позвонить, однако телефон злоумышленника уже был отключен. Тогда жительница Барнаула обратилась в полицию.

По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело.

Полицейские просят горожан быть бдительными при совершении покупок в Сети и перепроверять получаемую информацию.