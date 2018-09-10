Все участники выборов — кандидаты, организаторы, штабы — наконец выдохнули. День голосования 9 сентября состоялся. По предварительным данным, побеждает кандидат от партии "Единая Россия" Виктор Томенко. Несмотря на то, что кампания казалась спокойной и даже немного скучной, она внесет свой вклад в практику проведения выборов в регионе, в том числе и своими неожиданными результатами, но о них позже. Еще накануне дня выборов портал Amic.ru обсудил кампанию с кандидатами, их представителями и экспертами. Но до выборов мы не стали публиковать текст, чтобы не нарушать законы о выборах.

По словам политтехнолога Константина Лукина, в целом каждый кандидат смог реализоваться в рамках своих задач, несмотря на небольшое время на подготовку и проведение кампании.

Алтайский политический блогер Антон Понкрашев считает, что в кампании было несколько важных моментов: она была насыщена встречами с избирателями. Действительно, кто-то больше, кто-то меньше, но все кандидаты общались с населением. Каждый пытался донести свою позицию, привлечь внимание к своей персоне и сторонников. На предыдущих губернаторских выборах этого было крайне мало, подчеркнул собеседник.

А теперь о каждом из кандидатов.

Врио губернатора, кандидат от "Единой России" Виктор Томенко позиционировался как молодой и перспективный технократ (кстати, слово это Виктор Петрович не любит — прим. ред.). Его образ включал и демонстрацию управленческих навыков, и экономический опыт. По словам Константина Лукина, Томенко познакомился с краем, с жителями, засветился на федеральном уровне, что от него и требовалось.

Представитель выдвинувшей Томенко партии "Единая Россия", руководитель исполкома партии Андрей Клюзов рассказал, что кандидат провел кампанию очень активно.

"За три месяца Виктор Томенко посетил все муниципалитеты, провел более 600 встреч. В его поддержку было два выпуска газеты тиражом на весь край, наружная реклама во многих городах и районах края, плакаты с программой", — рассказал Клюзов.

Целенаправленной работы в соцсетях не было, но через соцсети в том числе штаб собирал предложения, на основе которых была создана его программа.

Кстати, про интернет.

"Одна из особенностей этой кампании — активное использование социальных сетей и создание сайтов кандидатов. Виртуальным ресурсом пользовались все кандидаты, чего тоже не было в предыдущей избирательной кампании", — сказал Антон Понкрашев.

Свои персональные сайты запустили два кандидата: Владимир Семёнов и Андрей Крылов.

Кандидат от ЛДПР Владимир Семёнов кроме сайта ввел в практику предвыборных кампаний еще одно новшество — активная работа в соцсетях, причем с совершенно новым для региона любопытным вирусным контентом.

"Семёнов в политике не новичок. У него была интересная кампания, он пытался отстроиться от других кандидатов, работать именно на свой электорат. Он высказывался аккуратно, но по делу и не боясь делать жестких серьезных заявлений", — сказал Понкрашев.

Неплохой результат ему предсказывал и Константин Лукин. Политтехнолог подчеркнул: Семёнов тоже достойно отыграл кампанию.

У него было много АПМ, в том числе газеты, уличные билборды и другое. Он активно проводил встречи с жителями края, собирал их наказы и предложения. Для этого по краю работали мобильные бригады от кандидата, сбор шел и через социальные сети и его сайт.

По словам самого Семёнова, все чаяния людей не будут забыты после выборов. Он намерен заниматься решением проблем как депутат краевого парламента.

"Я и мой штаб не стали исключать возможность даже второго тура. Всё зависит от высокой явки. Если жители не будут думать, что все решено, и отсиживаться дома, то результаты будут не такими "слащавыми", — сказал Семёнов.

Андрей Крылов ("Партия Роста") брал эпатажем. Этим он смог привлечь к себе внимание, хотя воспринимался всеми исключительно как спойлер.

Сам Крылов назвал прошедшую кампанию судьбоносной, но несправедливой, указывая на применение административного ресурса.

"Свою задачу наша команда выполнила более чем на отлично. А главное – мы показали всему народу Алтайского края, как дрожит власть, чуя силу правды. Этот пример бесценен", — добавил он.

У Крылова было несколько баннеров в Барнауле и немного других АПМ. Но главное, чем он привлекал внимание, — эпатаж. Во время кампании и участия в предвыборных дебатах он сделал несколько громких заявлений. Например, что штат чиновников надо сократить "к чертовой бабушке", что при нем не будет "словоблудия", ликвидировать лживые провластные СМИ, распродать "дворцы чиновников" и так далее.

Также Крылов предложил придумать местные налоги для олигархов, а малый бизнес освободить от налогов. Неоднократно он противопоставлял себя другим кандидатам и критиковал их высказывания и программы. Кстати, остальные трое совершенно отстроили свою кампанию от других — комментариев и оценок относительно друг друга не давали.

"У Крылова было неплохое начало кампании. Он позиционировался как бизнесмен, который сделал себя сам и теперь готов помогать народу, но в какой-то момент, по моему мнению, провалился. У него был шанс провести кампанию более ярко", — считает Понкрашев.

И, наконец, Людмила Суслова от партии "Справедливая Россия".

Она вошла в кампанию в образе первой и единственной женщины-кандидата. Но её целью была не столько борьба за кресло главы региона, сколько показать, что партия существует и работает.

И сама Людмила Суслова считает самым важным свой большой вояж по краю. Она в рамках своей кампании посетила несколько десятков районов края.

"Даже не столько как кандидат, сколько как депутат, я узнала много важных проблем, которые раньше были в тени, их очень много", — рассказала она.

Насчет остальной агитации она призналась, что штаб сделал упор именно на личное общение. Выпускать большое количество листовок, газет, баннеров и других агитационно-пропагандистских материалов сочли не столь важным для трат небольшого фонда кандидата.

"Я считаю, что мы всё сделали правильно", — подытожила она.

Однако, как отмечают эксперты, она и её штаб не смогли полноценно разыграть протестную тему по пенсионной реформе. С нее она начала кампанию, но история сошла на нет, не сделав ее лидером этой популярной протестной темы. Впрочем, на этой теме никто "далеко не уехал".

Что касается трат, то Виктор Томенко провел выборы за 24,7 млн рублей (данные на 3 сентября), Семёнов за 2,1 млн рублей, Крылов — 1,5 млн и Суслова — 800 тысяч рублей.

Мнения экспертов по итогам расскажем читателям чуть позже.