Фото: "Гражданский патруль"

Представители общественной организации "Гражданский патруль" сообщили, что русло реки Пивоварки в районе моста засыпали строительным мусором. Весной мост неподалеку от дома №69 на улице Новороссийской размыло талыми водами, а до этого жители района передвигались по мосту на автомобилях.

Поначалу жители самостоятельно пытались решить проблему: вывезли землю и попытались засыпать провал так, чтобы по нему можно было хотя бы ходить. Однако все усилия были тщетны. По этому мосту раньше ездили машины, а дети ходили в школу. Общественники обратились в администрацию города.

"В течение дорожно-строительного сезона 2018 года планируется выполнить работы по ремонту перехода в районе дома №69 через реку Пивоварку", — сообщил весной общественникам заместитель главы администрации Барнаула по сельскому хозяйству Александр Алексеенко.

Спустя несколько дней жители обнаружили, что проход через Пивоварку действительно начали восстанавливать, однако выполнили это нетривиальным способом. Русло реки попросту засыпали строительным мусором вперемешку с автомобильными покрышками. Общественники опасаются, что в любой момент вода все размоет и снова произойдет разрушение.