В последние дни перед выборами жителям Барнаула стали поступать телефонные звонки. Робот спрашивал, идет ли человек на выборы и будет ли голосовать за кандидата Виктора Томенко. В штабе кандидата заявили Amic.ru, что официально от штаба никаких опросов по телефону не проводится. Избирательная комиссия инициировала проверку.

Вот что говорит робот с телефона 8-960-796-92-91:

Здравствуйте! Мы проводим социологический опрос населения. 9 сентября пройдут выборы губернатора Алтайского края. Пойдете голосовать? Скажите да или нет.



Кандидат в губернаторы Виктор Томенко формирует программу развития Алтайского края. Скажите, готовы ли вы поддержать Виктора Томенко на выборах губернатора 9 сентября? Скажите да или нет.



Напоминаем, что проголосовать можно на вашем избирательном участке с 8 утра до 20 вечера. Дополнительную информацию о голосовании можно узнать по телефону 8-800-707-00-22.

Представитель штаба Виктора Томенко Андрей Клюзов сообщил Amic.ru, что обзвон проводит не штаб, но кто именно, ему не известно.

Что любопытно, телефон, по которому можно узнать подробности, — это Информационно-справочный телефон Избирательной комиссии Алтайского края.

Портал Amic.ru обратился за комментарием в региональный избирком. Там сообщили, что такая форма агитации допустима, если она заказана кандидатом и соответствующим образом оплачена из избирательного фонда кандидата.

"Крайизбирком в данный момент направил официальный запрос к кандидату, ведется выяснение всех обстоятельств", — уточнили в комиссии.