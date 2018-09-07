В последние дни перед выборами жителям Барнаула стали поступать телефонные звонки. Робот спрашивал, идет ли человек на выборы и будет ли голосовать за кандидата Виктора Томенко. В штабе кандидата заявили Amic.ru, что официально от штаба никаких опросов по телефону не проводится. Избирательная комиссия инициировала проверку.
Вот что говорит робот с телефона 8-960-796-92-91:
Здравствуйте! Мы проводим социологический опрос населения. 9 сентября пройдут выборы губернатора Алтайского края. Пойдете голосовать? Скажите да или нет.
Кандидат в губернаторы Виктор Томенко формирует программу развития Алтайского края. Скажите, готовы ли вы поддержать Виктора Томенко на выборах губернатора 9 сентября? Скажите да или нет.
Напоминаем, что проголосовать можно на вашем избирательном участке с 8 утра до 20 вечера. Дополнительную информацию о голосовании можно узнать по телефону 8-800-707-00-22.
Представитель штаба Виктора Томенко Андрей Клюзов сообщил Amic.ru, что обзвон проводит не штаб, но кто именно, ему не известно.
Что любопытно, телефон, по которому можно узнать подробности, — это Информационно-справочный телефон Избирательной комиссии Алтайского края.
Портал Amic.ru обратился за комментарием в региональный избирком. Там сообщили, что такая форма агитации допустима, если она заказана кандидатом и соответствующим образом оплачена из избирательного фонда кандидата.
"Крайизбирком в данный момент направил официальный запрос к кандидату, ведется выяснение всех обстоятельств", — уточнили в комиссии.
Комментарии
совсем едроссы опупели
Сегодня около 11 час. был такой звонок по телефону. Интересно, почему они отрицают опрос?
Опупели и отупели
а еще с +79232457271.
"умные" провокаторы названивают - для тех кто в танке
Это едрокибер атака на население края
Хохляцкие приколы
это зомбирование по телефону! на звуковую запись наложены скрытые звуки, вы их ухом не слышите, но мозг воспринимает, а утром 9-го встанете, и себя не помня, пошагаете на избирательный участок за Томенко голосить
Просто хотят как обычно подставить единую Россию, вот и все!
Смысл звонить?Лично мне без разницы кого и кто пропагандирует,я свой выбор сделал давно.
никогда не беру неизвестные номера
так снять кандидата с выборов за нарушения, и всё тут
04.09.18 в 16.05 был звонок с этого телефона. Послушал 12 секунд, последнеечто услышал "пойдете голосовать" и отключился..... А там оказывается можно было Томенко привет передать