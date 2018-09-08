В начале осени на одну счастливую семью в Барнауле стало больше: 6 сентября долгожданные ключи от новой большой квартиры вручили жительнице краевой столицы Анне Пархатской. Получила она ее в рамках программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Мечты сбываются

Со съемной квартиры в Индустриальном районе Анна вместе с тремя сыновьями двух, четырех и семи лет уже скоро переедет в свою собственную в Октябрьском районе. Этого события Анна ждала три года, а квартиру она получила по решению суда.

"Я очень счастлива. Этого я ждала три года, все узнавала сама и не стала стоять в очереди, в суд пошла сразу, понимая, что так быстрее", — рассказывает Анна Пархатская.

Сейчас Анна учится в медицинском университете и мечтает стать врачом-косметологом или пластическим хирургом. Но сегодня молодая мама подрабатывает, изготавливая торты и одежду на заказ.

Переезжать в новое жилье семья планирует через месяц. Анна с сыновьями уже полностью продумали обстановку квартиры и даже успели заказать мебель. "На одной стороне разместим красно-белую кухню с обеденной зоной, на другой будет перегородка в виде встроенного шкафа, и это позволит выделить для детей небольшое пространство", — рассказывает молодая женщина.

Анна своих эмоций не скрывает — говорит, что очень рада и очень довольна как самой квартирой, так и районом, где уже совсем скоро будет жить.

"Если честно, то, что я могла получить как ребенок-сирота, мне дали. Просто исполнили мою мечту. Тут все как нужно: садик и школа рядом, есть огромный балкон, который я утеплю — все, как я хотела. Район меня тоже очень устраивает. Мы пока в школу и садик ходим в Индустриальном районе, но будем переводиться", — объясняет Анна Пархатская.

Проблемы обеспечения

Передать ей долгожданные ключи от квартиры приехал исполняющий обязанности начальника КГКУ "Региональное жилищное управление" Александр Грибанов. По его словам, в данном жилом доме приобрели семь квартир для детей-сирот. Вообще на эти цели в 2018 году выделили 482 миллиона рублей, из них 197 миллионов — это федеральные средства и 284 — региональные. Всего в 2018 году на данные средства планируется обеспечить жильем не менее 400 жителей Алтайского края, попадающих под категорию "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".

"Получено уже 170 квартир, еще 230 человек въедут до конца года или в начале следующего. Законтрактовались еще на 50 помещений, в сентябре будут объявлены торги, и мы закупим остальные жилые помещения", — комментирует Александр Грибанов.

Если говорить о данных за 2017 год, то тогда ведомство приобрело 262 квартиры. Список этот будет расти. В планах — купить жилье в Новичихе и пополнить фонд предложениями из Новоалтайска и Бийска.

"Так как квартиры мы выдаем по решению суда и они должны быть новыми, мы сталкиваемся с тем, что часто в некоторых муниципальных образованиях просто не можем найти ничего подходящего, так как там строительство не ведется. А в Бийске очень хорошие квартиры, и мы будем предлагать некоторым гражданам жилье тут. Я думаю, никто не откажется, все только будут рады", — объясняет исполняющий обязанности начальника жилищного управления.

Приобрести жилье, подходящее по всем стандартам, действительно непросто. Ведомство берется лишь за те коммерческие предложения, где застройщик сдает квартиры с отделкой, а таких компаний даже в Барнауле всего две, а в других городах или селах с этим вопросом возникают большие сложности. Вообще, по нормам, детям, оставшимся без попечения родителей, и сиротам положена однокомнатная квартира, площадь которой не менее 28 квадратных метров и не более 33. В квартире обязательно должен быть проведен ремонт, на полу уложен линолеум, на кухне установлена плита. Санузел — полностью готов к использованию. Все это нужно для того, чтобы человек мог заехать сразу.

Если говорить о сельской местности, то тут к вышеперечисленным требованиям добавляется еще и обязательное наличие водонагревателя.

Справка

Несмотря на то, что край выделил дополнительное финансирование программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году в очереди остается 6 тысяч 750 человек. Для обеспечения всех нуждающихся людей квартирами уже сейчас нужно более 5 миллиардов рублей. По словам Александра Грибанова, сейчас в управлении находится 900 решений суда, согласно которым они обязаны выделить квартиры лицам указанной категории в ближайшее время, но чтобы закрыть хотя бы их, нужно не менее одного миллиарда рублей.