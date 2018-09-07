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Немецкий канцлер Ангела Меркель впервые поддержала действия РФ в Сирии. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание подчеркивает, что антитеррористическая операция РФ в САР осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей в качестве "живых щитов".

"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей", — заявила Меркель, комментируя операцию в провинции Идлиб и добавив, что необходимо избежать гуманитарной катастрофы.

По словам канцлера ФРГ, она обсудила этот вопрос с российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Ранее солидарность с озабоченностью Москвы в связи с присутствием террористов в Идлибе выразили в США. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона "работать по вопросу терроризма" в провинции.

Территория провинции Идлиб сейчас почти не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, совершающие периодические атаки на позиции войск САР.