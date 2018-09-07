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Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал партнером алтайского бизнесмена Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае, пишет РБК.

По данным ЕГРЮЛ, 17 августа Монсон и Кутьев учредили компанию "Алтай пэлас файт". Кутьеву принадлежит 80% уставного капитала компании, а Монсону — 20%. Основной деятельностью компании в реестре указана деятельность спортивных объектов, прокат спортоборудования и дополнительное образование для детей и взрослых.



О создании продюсерской компании Монсон заявлял на пресс-конференции в июне этого года. Еще до регистрации компании, 11 августа, она организовала MMA-ринг в принадлежащем Кутьеву Altai Palace.

Джефф Монсон получил российский паспорт 12 июня. Гражданином России он стал в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным. После этого он несколько раз был в Алтайском крае в качестве приглашенной звезды на крупных турнирах по смешанным единоборствам.