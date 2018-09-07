Первый полуфинал лиги "КВН-АЛТАЙ" состоится 29 сентября в Барнауле

После теплых летних каникул Региональная лига #КВНАЛТАЙ ждет любимых зрителей на полуфинальные стадии игр. 29 сентября в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш" в Барнауле состоится первый полуфинал.

За право выхода в финал поборются команды: "Союз нерушимый" (Барнаул), "Здравия желаю" БЮИ МВД России (Барнаул), Сборная НГУ "Еще раз" (Новосибирск), "Лакшери" (Рубцовск).

Напомним, что по итогам четвертьфиналов в полуфиналы прошли 8 команд. Первых финалистов вы узнаете 29 сентября в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш". Цена билета: 150 – 200 рублей.

Узнать подробности можно в группе #КВНАЛТАЙ во "ВКонтакте".