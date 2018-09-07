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Дополнительная номинация, посвященная достижениям в популярном кинематографе, не будет учитываться при отборе кандидатов на премию "Оскар" в следующем году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Американской академии киноискусств.

Академия признала, что учреждение еще одной награды на девятом месяце текущего года представляет собой сложности для фильмов, которые уже были выпущены в прокат. Академия заявила, что собирается провести дополнительное обсуждение этого вопроса в дальнейшем.

Из-за этого продолжительность трансляции предстоящей 91-й церемонии, которая пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе, сокращается ровно до трех часов. Следующая церемония пройдет 9 февраля 2020 года.

Ранее академия объявляла, что число номинаций на "Оскар" (24 плюс одна почетная) увеличится на одну, которая будет посвящена достижениям в популярном кинематографе. Что подразумевается под "популярным кино", киноакадемия не уточняла.

Предполагается, что в эту категорию будут включать самые кассовые ленты, которые часто оказываются аутсайдерами борьбы за "Оскар". В 2009 году академия уже предпринимала нечто подобное, увеличив число претендентов на звание "Лучшего фильма" года с пяти до десяти.