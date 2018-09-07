Алтайские справедливороссы намерены изменить краевой закон, чтобы больные сахарным диабетом получили право на бесплатное обеспечение расходными материалами к инсулиновой помпе. Фракция "Справедливая Россия" в краевом парламенте подготовила свой законопроект, который будет предложен для рассмотрения уже на сентябрьской сессии АКЗС.

Суть предложения — защитить права граждан, больных сахарным диабетом, и законодательно закрепить право на бесплатное обеспечение расходными материалами к инсулиновой помпе.

"Данный законопроект жители Алтайского края, больные сахарным диабетом, очень ждали. Дело в том, что некоторым из них (в первую очередь детям) по закону для введения инсулина предоставляется бесплатная автоматическая инсулиновая помпа. Но тут возникает проблема — предоставление расходных материалов, необходимых для бесперебойного ее функционирования (резервуаров, катетеров и тому подобное), в рамках федеральной программы оказания высокотехнологичной помощи не предусмотрено. Краевые власти обещали решить эту проблему, но поскольку так ничего и не сделали, наша фракция подготовила данный законопроект. Мы уже внесли его в АКЗС и направили губернатору Алтайского края на заключение. Очень надеюсь, что наш закон получит положительный отзыв и будет реализован в полной мере", — прокомментировал руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

Закон, в случае его поддержки остальными депутатами, позволит бесплатно получать расходные материалы к инсулиновой помпе больным сахарным диабетом, которые нуждаются в использовании средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновой помпы), а именно:

женщинам в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка;

лицам, не достигшим возраста 18 лет;

лицам в возрасте от 18 до 23 лет, получающим общее образование или обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения.

Проект закона называется "О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, больным сахарным диабетом, нуждающимся в использовании средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновой помпы), в Алтайском крае". Подобные законы уже приняли в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Карелия и других регионах.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, в регионе зарегистрировано около 760 детей, больных диабетом. Около 130 детям установлены инсулиновые помпы, требующие приобретения расходных материалов.

Александр Молотов уточнил, что стоимость материалов ежемесячно составляет порядка семи тысяч рублей. Для реализации предложения "Справедливой России" из средств краевого бюджета ежегодно потребуется всего 10,9 млн рублей.