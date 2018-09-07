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Экс-разведчик из России, завербованный Великобританией, Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал также с испанскими разведслужбами. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на "высокопоставленного испанского официального представителя" и автора публикаций, касающихся работы испанской разведки, Фернандо Руэда.
"Вместо того, чтобы спокойно вести размеренную изолированную жизнь в изгнании, бывший офицер российской разведки продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии. Теперь, как оказалось, он проявлял активность и в Испании", — цитирует "Интерфакс" текст статьи.
Уже будучи в Британии, экс-полковник ГРУ ездил в Испанию, где его завербовали британские спецслужбы и где он встречался с сотрудниками разведки Испании. По словам источников, содержание и время этих встреч засекречены.
Агентство пишет, что в 2012 году Скрипаль посетил Чехию, а в 2016 — Таллин, где проинформировал местных разведчиков по вопросам деятельности российской разведки. В статье сказано, что, возможно, бывший российский разведчик предоставил информацию, "которая способствовала высылке оперативных сотрудников, работавших под прикрытием".
Все поездки Скрипаля были санкционированы британской разведслужбой Ми-6.
Газета также подробно расписала отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери, возлагая ответственность на российские спецслужбы. "Прошло шесть месяцев после отравления, однако мотивы продолжают оставаться призрачными. Было ли это чисто символической атакой или же предупреждением для других российских агентов с тем, чтобы они оставались лояльными своим службам? А может быть, господин Скрипаль делал что-то специфическое, что разозлило его бывших товарищей?" — задается вопросом издание.
Комментарии
Мотивы - сотрудничество с разведслужбами противника, исполнитель ГРУ, заказчик ФСБ, отмашку дал верховный
продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии. Теперь, как оказалось, он проявлял активность и в Испании"
вот такая интердевочка этот скрипаль..
"Новичек!", "Новичек!" Гы-гы... А ты докажи начальник! А ты ГРУ на намазывании дверной ручки ловил?! Маша Кирпич (Захарова)
Мочить предателей!
Это не мы!
Англичане их и мочат.Неужели предателей любят?Отлюбили и отбросили как использованный презерватив.Но только с шумом и чтоб на других подумали.
Ну что за бред? Скрипаль был завербован в 1995 году. Арестован в 23004 году, выпущен в 201х году. Что он мог сдать нового в 2012 позже? Кто с ним поделился секретной информацией после 2004 года (да он с 1999 в отставке)? Опять сова на глобусе?
даже если и так, то зачем травить дочь, полисмена, двух бомжей общественно-опасным способом? выкрадите его , как генерала Кутепова с Парижу, или ледорубом по башке...даже Сталин потравил писателя Горького, только выманив его с Капри и не сумев заставить писать себе панегирики, хотя мог бы травануть зарином, так как немцы уже построили завод в Шиханах.