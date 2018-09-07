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Экс-разведчик из России, завербованный Великобританией, Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал также с испанскими разведслужбами. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на "высокопоставленного испанского официального представителя" и автора публикаций, касающихся работы испанской разведки, Фернандо Руэда.

"Вместо того, чтобы спокойно вести размеренную изолированную жизнь в изгнании, бывший офицер российской разведки продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии. Теперь, как оказалось, он проявлял активность и в Испании", — цитирует "Интерфакс" текст статьи.

Уже будучи в Британии, экс-полковник ГРУ ездил в Испанию, где его завербовали британские спецслужбы и где он встречался с сотрудниками разведки Испании. По словам источников, содержание и время этих встреч засекречены.

Агентство пишет, что в 2012 году Скрипаль посетил Чехию, а в 2016 — Таллин, где проинформировал местных разведчиков по вопросам деятельности российской разведки. В статье сказано, что, возможно, бывший российский разведчик предоставил информацию, "которая способствовала высылке оперативных сотрудников, работавших под прикрытием".

Все поездки Скрипаля были санкционированы британской разведслужбой Ми-6.

Газета также подробно расписала отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери, возлагая ответственность на российские спецслужбы. "Прошло шесть месяцев после отравления, однако мотивы продолжают оставаться призрачными. Было ли это чисто символической атакой или же предупреждением для других российских агентов с тем, чтобы они оставались лояльными своим службам? А может быть, господин Скрипаль делал что-то специфическое, что разозлило его бывших товарищей?" — задается вопросом издание.