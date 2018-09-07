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Социальная сеть "ВКонтакте" запустила образовательную платформу для бизнеса – "Академия бизнеса" "ВКонтакте". Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на слова менеджеров сети на VK Business Day 2018.

Платформа будет предназначена для собственников малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто желает освоить маркетинг и продвижение в соцсетях. Обучение в академии будет бесплатным и стартует осенью. Оно будет представлять собой короткие видеоуроки с обратной связью.

По этой программе "ВКонтакте" выделит 100 миллионов рублей на поддержку предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить деньги для бесплатного продвижения своего бизнеса в соцсети за определенные действия: например, запуск рекламы или использование нового сервиса. На выручке "ВКонтакте" выделение этих средств не скажется, уточнил представитель соцсети Дмитрий Лушников.

"Паблики в социальной сети становятся не просто медийными средствами, а зачастую и самостоятельным бизнесом", – заявил первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. По его словам, сейчас в соцсети свыше 400 тысяч групп, являющихся именно бизнесом.

Директор по бизнес-проектам "ВКонтакте" Алексей Новосельский добавил, что соцсеть постаралась в текущем году построить замкнутую экосистему, для бизнеса появилась возможность отметить местоположение компании, добавить адреса. Этим летом была запущена платформа VK Pay — "это прием платежей, это то средство, которое позволит еще ближе поставить пользователей, клиентов и бизнес рядом", добавил Новосельский. Кроме этого, "ВКонтакте" запускает возможность покупки таргетированной рекламы для бизнеса.