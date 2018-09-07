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В Индустриальном районе Барнаула ведутся работы на улице Транзитной в рамках программы ремонта сельских и поселковых дорог. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Уточняется, что работы ведутся на участке от улицы 42 Краснознаменной Бригады до улицы 2-й Северо-Западной. В текущем году дорожники собираются заасфальтировать 1,54 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Подрядная организация ООО "Эдмонд" уже завершила подготовительные работы, установила бордюры, выровняла поверхность дороги и произвела отсыпку щебнем. Новый асфальт появится на улице Транзитной в середине сентября.