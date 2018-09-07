Фото: правительство Алтайского края
Алтайский край по поручению президента страны Владимира Путина получил 10 машин скорой помощи класса "С" и 25 школьных автобусов.
Автомобили скорой поступят в Краевой центр медицины катастроф. Каждая машина оборудована дефибриллятором-монитором со встроенным кардиостимулятором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, необходимым для реанимационных действий. На эти средства было выделено около 107 миллионов рублей.
Для школ региона приобретут 25 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью 10-12 человек. Новый транспорт заменит автобусы, отслужившие установленный нормативный срок эксплуатации.
Четыре школы, к которым в этом учебном году организован подвоз учащихся, также получили новые автобусы. Их купили за счет краевого бюджета. Дети будут не только ездить на занятия, но и смогут получать дополнительное образование, участвовать в школьных районных соревнованиях.
Комментарии
А раньше от кого получали?!
Судя по заголовку Путин с личного кармана оплатил их)))
Царь знает о нуждах людей,заботится. Слава, слава , слава Путину! Во веки веков ЕР!
Для власти проще закрыть школу и отправить трястись детей по бездорожью тратя время на дорогу, которую зимой никто не чистит к тому же, ну хоть какая то подачка от царя, как говорится дареному коню в зубы не смотрят
Но вот уже прошло и лето.
Спасибо Путину за это!
Тошнит уже от таких новостей!
А реальную потребность в таких спец. машинах он закрыл или только дыры залатал.
Ну где кремлеботы то, которые нам расскажут что надо кричать аллилуйя, снимать штаны и вставать в колено локтевую позу повернувшись к государству задом
Почём автомобиль для скорой класса С? За 35 авто 107 млн.
А звучит то как как-будто ракету в космос запустили!!! может наш - "могёт"
Почём автомобиль для скорой класса С? За 35 авто 107 млн.
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Потому что со всем оборудованием разрешенная максимальная масса его переваливает за 3,5 тонны
по 3 ляма за газельку неплохой ценник
Автобусы на 10-12 пассажиров - Газели что-ли? А дороги для них Путин построил?
это он со своей зарплаты купил? если нет то почему "от Путина" ? деньги бюджетные=налогоплательщиков
Скорая класс С со всем оборудованием 1млн 700 тыс Газель, 2.4 млн Форд. Что-то нечисто
Но вот уже прошло и лето.
Спасибо Путину за это!
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фигу а не спасибо! даешь лето круглый год
Каждая Скорая по цене 10млн 700 тыс рублей?
Мы налоги платим, а дарит Путиин. За дураков нас держат
Надо в прокуратуру обратиться, а где Путин деньги взял? Не коррупционер ли он?