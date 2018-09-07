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Алтайский край получил от Путина 10 "скорых" и 25 школьных автобусов

, ИА "Амител"
Это позволит улучшить качество жизни в регионе

Фото: правительство Алтайского края

Алтайский край по поручению президента страны Владимира Путина получил 10 машин скорой помощи класса "С" и 25 школьных автобусов.

Автомобили скорой поступят в Краевой центр медицины катастроф. Каждая машина оборудована дефибриллятором-монитором со встроенным кардиостимулятором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, необходимым для реанимационных действий. На эти средства было выделено около 107 миллионов рублей.

Для школ региона приобретут 25 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью 10-12 человек. Новый транспорт заменит автобусы, отслужившие установленный нормативный срок эксплуатации.

Четыре школы, к которым в этом учебном году организован подвоз учащихся, также получили новые автобусы. Их купили за счет краевого бюджета. Дети будут не только ездить на занятия, но и смогут получать дополнительное образование, участвовать в школьных районных соревнованиях.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.09.2018 13:46
- гость -

А раньше от кого получали?!

0  0
7.09.2018 13:47
- гость -

Судя по заголовку Путин с личного кармана оплатил их)))

0  0
7.09.2018 13:48
- гость -

Царь знает о нуждах людей,заботится. Слава, слава , слава Путину! Во веки веков ЕР!

0  0
7.09.2018 13:50
- гость -

Для власти проще закрыть школу и отправить трястись детей по бездорожью тратя время на дорогу, которую зимой никто не чистит к тому же, ну хоть какая то подачка от царя, как говорится дареному коню в зубы не смотрят

0  0
7.09.2018 13:51
- гость -

Но вот уже прошло и лето.
Спасибо Путину за это!

0  0
7.09.2018 13:52
- гость -

Тошнит уже от таких новостей!
А реальную потребность в таких спец. машинах он закрыл или только дыры залатал.

0  0
7.09.2018 13:52
- гость -

Ну где кремлеботы то, которые нам расскажут что надо кричать аллилуйя, снимать штаны и вставать в колено локтевую позу повернувшись к государству задом

0  0
7.09.2018 13:53
- гость -

Почём автомобиль для скорой класса С? За 35 авто 107 млн.

0  0
7.09.2018 13:54
- гость -

А звучит то как как-будто ракету в космос запустили!!! может наш - "могёт"

0  0
7.09.2018 13:54
- гость -

Почём автомобиль для скорой класса С? За 35 авто 107 млн.
_____________
Потому что со всем оборудованием разрешенная максимальная масса его переваливает за 3,5 тонны

0  0
7.09.2018 13:56
- гость -

по 3 ляма за газельку неплохой ценник

0  0
7.09.2018 13:59
Павсекакий

Автобусы на 10-12 пассажиров - Газели что-ли? А дороги для них Путин построил?

0  0
7.09.2018 14:02
!

это он со своей зарплаты купил? если нет то почему "от Путина" ? деньги бюджетные=налогоплательщиков

0  0
7.09.2018 14:04
- гость -

Скорая класс С со всем оборудованием 1млн 700 тыс Газель, 2.4 млн Форд. Что-то нечисто

0  0
7.09.2018 14:10
- гость -

Но вот уже прошло и лето.
Спасибо Путину за это!
.
фигу а не спасибо! даешь лето круглый год

0  0
7.09.2018 14:11
- гость -

Каждая Скорая по цене 10млн 700 тыс рублей?

0  0
7.09.2018 14:24
- гость -

Мы налоги платим, а дарит Путиин. За дураков нас держат

0  0
7.09.2018 14:27
- гость -

Надо в прокуратуру обратиться, а где Путин деньги взял? Не коррупционер ли он?

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