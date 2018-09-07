Фото: правительство Алтайского края

Алтайский край по поручению президента страны Владимира Путина получил 10 машин скорой помощи класса "С" и 25 школьных автобусов.

Автомобили скорой поступят в Краевой центр медицины катастроф. Каждая машина оборудована дефибриллятором-монитором со встроенным кардиостимулятором, электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, необходимым для реанимационных действий. На эти средства было выделено около 107 миллионов рублей.

Для школ региона приобретут 25 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью 10-12 человек. Новый транспорт заменит автобусы, отслужившие установленный нормативный срок эксплуатации.

Четыре школы, к которым в этом учебном году организован подвоз учащихся, также получили новые автобусы. Их купили за счет краевого бюджета. Дети будут не только ездить на занятия, но и смогут получать дополнительное образование, участвовать в школьных районных соревнованиях.