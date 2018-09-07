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Автомойку в туркластере Барнаула не спешат сносить после критики мэрии

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Разрешение на строительство объекта не выдавалось

Фото: Amic.ru

Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским практически завершили строительство коммерческого объекта. Речь идет об автомойке самообслуживания, которая расположится в исторической части города. Объект стоит уже месяц после того, как мэрия краевой столицы направила документы собственникам о сносе автомойки и раскритиковала проект.

Как в начале августа пояснили в администрации Барнаула, разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. По данному факту проведена проверка, осуществлен осмотр строительной площадки. Данные были направлены в Госинспекцию Алтайского края, но до собственников — фирмы сети автомоек самообслуживания Formula22 — документы о сносе объекта, судя по всему, еще не дошли.

Владельцы автомойки самообслуживания потратили несколько лет на то, чтобы соблюсти все юридические требования и открыть ее в центре Барнаула. По документам участок предназначен именно для автомойки: раньше на этом месте, которое принадлежит "Марии-Ра", располагалась именно она.

При этом сейчас автомойка практически обрела свой законченный вид, хотя строителей на площадке нет.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.09.2018 14:10
- гость -

это не капитальное строение так что можно ставить

0  0
7.09.2018 14:13
BLATNOI

пояснили в администрации Барнаула, разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ГДЕ ХОЧЕТ И КАК ХОЧЕТ ох не верится что так

0  0
7.09.2018 14:14
- гость -

Позор администрации

0  0
7.09.2018 14:15
- гость -

пояснили в администрации Барнаула, разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ГДЕ ХОЧЕТ И КАК ХОЧЕТ ох не верится что так
Временные строения собственник земельного участка может возводить практически везде где пожелает

0  0
7.09.2018 14:18
- гость -

Меня поражают комментаторы выступающие за снос, а представте что на вашем личном земельном участке соседи бы запрещали вам строить баню, сарай или гараж или поставить времянку пока вы будете строить дом так как это портило бы эстетический вид улицы...

0  0
7.09.2018 14:20
BLATNOI

АЖНО ПОМНИТЬ, что хотя, возведение временного объекта на земельном участке, предоставленном в аренду, однако не специально для возведения и эксплуатации объекта временного характера, не расценивается как безусловное основание к требованию демонтажа данного объекта, тем не менее в практике встречаются случаи такого разрешения вопроса. При этом основным критерием здесь называют нарушение целевого использования земельного участка.

Ответственность за возведение временного объекта без соответствующих на то разрешений и нарушение установленного порядка ввода в эксплуатацию на федеральном уровне отсутствует по причине отсутствия установленного на федеральном уровне порядка ввода таких объектов в эксплуатацию.

В соответствие с ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", лицензированию подлежит строительство зданий и сооружений , за исключением зданий и сооружений сезонного и вспомогательного значения. Согласно пп. 3) п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ на строительство строений и сооружений вспомогательного использования не требуется выдача разрешения на строительство. Под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований». К таким сооружениям относятся парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения .

0  0
7.09.2018 14:38
- гость -

ОН мнению мэра вращения придавал,
А осью был их детородный орган

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