Фото: Amic.ru

Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским практически завершили строительство коммерческого объекта. Речь идет об автомойке самообслуживания, которая расположится в исторической части города. Объект стоит уже месяц после того, как мэрия краевой столицы направила документы собственникам о сносе автомойки и раскритиковала проект.

Как в начале августа пояснили в администрации Барнаула, разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. По данному факту проведена проверка, осуществлен осмотр строительной площадки. Данные были направлены в Госинспекцию Алтайского края, но до собственников — фирмы сети автомоек самообслуживания Formula22 — документы о сносе объекта, судя по всему, еще не дошли.

Владельцы автомойки самообслуживания потратили несколько лет на то, чтобы соблюсти все юридические требования и открыть ее в центре Барнаула. По документам участок предназначен именно для автомойки: раньше на этом месте, которое принадлежит "Марии-Ра", располагалась именно она.

При этом сейчас автомойка практически обрела свой законченный вид, хотя строителей на площадке нет.