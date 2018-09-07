Алтайских студентов приглашают к участию в конкурсе студенческих бизнес-проектов HSE{Business}Cup-2018. В рамках конкурса МТС предлагает командам оплачиваемую стажировку в компании, грант на развитие бизнеса в 150 тысяч рублей и возможность попасть в акселератор МТS StartUp Hub. От ВШЭ команды могут получить 200 тысяч рублей на реализацию проекта.

Принять участие в программе может команда численностью от двух человек, один из которых имеет технический бэкграунд. Команда подает заявку в формате инвестиционной презентации. Часть команды должна быть представлена студентами бакалавриата или магистратуры ВШЭ любого кампуса. Допускается участие в проекте сотрудников Высшей школы экономики, а также студентов и сотрудников сторонних организаций. Набор открыт по пяти бизнес-направлениям: финтех, искусственный интеллект, технологии в управлении персоналом (HRtech), цифровая медицина и онлайн-образование.В октябре текущего года представители корпоративного акселератора MTS StartUp Hub и ВШЭ отберут 10 стартап-команд, которые пройдут предакселерационную программу в бизнес-инкубаторе ВШЭ при экспертной поддержке МТС. В рамках программы участники должны исследовать рынок, создать MVP продукта и протестировать его на первых клиентах. Параллельно с этим студенты получат возможность оплачиваемой стажировки в МТС.

По итогам программы, которая завершится в феврале 2019 года, участники выступят с презентациями перед менеджментом МТС, внешними инвесторами и потенциальными заказчиками, в результате чего лучшие проекты получат грант в 150 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Цель совместного проекта МТС с Бизнес-инкубатором ВШЭ — поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов, оказать им поддержку и интегрировать лучшие идеи в экосистему МТС.

"Второй год Бизнес-инкубатор ВШЭ поддерживает студенческие проекты не только финансово, но и прокачивая команды с точки зрения реальной экспертизы и практических знаний. В этом году партнером инициативы выступает MTS StartUp Hub, коллеги готовы вкладывать ресурсы и время в подготовку команд и поддержать молодые проекты. Лучших компания пригласит к участию в своем корпоративном акселераторе или предложит работу", — говорит Михаил Эрман, директор Бизнес-инкубатора ВШЭ.

Заявки на участие принимаются до 3 октября 2018 года включительно. Подробности о правилах участия и требованиях к командам-участникам – на сайте inc.hse.ru