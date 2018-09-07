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Район Жилплощадки затопило днем 7 сентября из-за порыва на сетях, сообщают очевидцы в социальных сетях. Речь идет о районе Калинина и Сизова. Как пояснили компании "Росводоканал Барнаул", одна из строительных компаний при проведении земляных работ на пересечении с ул. Цеховой повредила водопровод диаметром 200 мм. В настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП.

Это второй потом в данном участке краевой столицы за последние несколько месяцев. Так 22 мая произошел порыв на теплосети, принадлежащей "Сибирской генерирующей компании". В результате происшествия ожоги получил барнаульский школьник.