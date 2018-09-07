Фото: ruskompromats.ru

Турист из России стащил десять порций куриного шашлыка с жаровни уличного торговца в Паттайе и отправился с ними в море. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на таиландский новостной интернет-портал Coconuts.

Инцидент произошел вечером в среду, 5 сентября. Россиянин подошел к уличному торговцу, который продавал шашлык у входа на Пешеходную улицу Паттайи в районе пристани Балихай, и вдруг схватил с жаровни десять порций шашлыка, которые торговец разогревал для стоявшего рядом клиента. Турист схватил шашлык и прыгнул вместе с ним в море.

Когда один из находившихся на берегу местных жителей решил, что турист тонет и бросился ему помогать, россиянин бросился от него, крича, что в море его ждет друг, которому он несет еду. Прибывшие стражи порядка выловили туриста из воды и препроводили в участок "с целью его успокоить".

Турист из РФ отказался назвать правоохранителям свое имя, а уличный торговец, который также прибыл в участок, не стал подавать на туриста заявление в полицию о краже шашлыка, сказав, что "у всех бывают моменты, когда мы немного сходим с ума". Стражи порядка отпустили россиянина после часа пребывания в участке, так и не узнав, как его зовут.