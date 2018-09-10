Появилась обновленная версия сервиса "Билайн ТВ" для пользователей смартфонов и планшетов под управлением iOS. Новый продукт отличают легкий и современный интерфейс, функция управления эфиром, возможность продолжить просмотр на другом устройстве благодаря единому профилю, программа телепередач на 7 дней вперед и возможность смотреть запись эфиров за 3 дня на ряде каналов.

Теперь абонентам нового сервиса станет доступна специальная подписка от онлайн-кинотеатра ivi за 199 рублей в месяц, а также три эксклюзивные микроподписки за 99 рублей в месяц: "Детская", "Комедии" и "Боевики".

Абоненты "Билайн" смогут оплачивать пакеты ТВ-каналов и подписки со счета мобильного телефона, а совершать покупку или аренду фильмов через in-app покупки – со счета карты, привязанной к Apple ID.

В ближайшее время сервис станет доступен владельцам телевизоров Smart TV Samsung и LG, а также обновленных приставок "Билайн ТВ".

Для мобильных абонентов "Билайн" трафик в приложении на мобильных устройствах не будет тарифицироваться. Цена базового пакета составит всего 150 рублей в месяц с учетом НДС. Кроме этого, пользователи смогут подключить до 8 дополнительных пакетов каналов, включая познавательные, детские и спортивные пакеты стоимостью от 149 рублей в месяц.

Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru. Скачать приложение можно по ссылке.

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