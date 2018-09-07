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Российский лидер Владимир Путин своим указом назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

С января 2015 года по май текущего года Комаров являлся гендиректором госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос". Его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее в июле российский премьер Дмитрий Медведев назначил Комарова замминистра науки и высшего образования.

Пост полпреда главы государства в ПФО занимал Михаил Бабич, которого в августе назначили послом РФ в Белоруссии.