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При высокой явке всё возможно: почему надо идти на выборы губернатора Алтая

, ИА "Амител"
Политики и эксперты высказались по поводу необходимости участия в голосовании

Фото: a.d-cd.net

Дождь и сильный ветер в воскресенье, 9 сентября, могут помочь в повышении явки на выборы губернатора Алтайского края. В такую погоду мало кому захочется ковыряться на даче или выезжать на природу. Но это повод, а в чем причина, почему надо идти на выборы, невзирая на погоду и личные дела? Об этом портал Amic.ru спросил нескольких депутатов, блогеров и общественников.

Глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, разумеется, считает, что на выборы ходить нужно обязательно.

"Основа избирательной системы — участие в выборах граждан. Я сторонник активной гражданской позиции. Ходить на выборы нужно. Причем на выборы любого уровня — от президентских до муниципальных. Дело не только в политической значимости выборов, но и в значимости избирательного права человека. Оно может быть реализовано только самим гражданином. От голоса каждого избирателя зависит как определение победителя, так и в каком направлении будет развиваться страна, регион, город и село", — сказала она в недавнем интервью Amic.ru.

 

Да, признает она, может, это и высокопарные слова, но в последнее время избиратели стали малоактивны, некоторые не считают этот процесс значимым и пропускают его.

"Нам важно вернуть не только доверие к выборам, но и их значение. Может, отсюда и все вопросы к работе избирательной системы", — добавила глава Избиркома.

"Участие в выборах — самый лучший, самый действенный и самый доступный способ проявить свою политическую активность, гражданскую позицию и внести собственный вклад в определение будущего своей страны, своего региона или своего населенного пункта", – прокомментировал порталу Amic.ru председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

"Участвуя в выборах, можно непосредственно влиять на власть, поддерживая тех, чьи идеи наиболее близки собственной гражданской позиции", — сказал он.

Барнаульский депутат, глава фракции "Единая Россия" в Думе города Вячеслав Перерядов отметил одну важную тенденцию.

"В последнее время я все чаще встречаю граждан, которые устали от навязанной идеи, что всё предопределено, всё решено за нас. Современные активные жители региона не хотят отсиживаться на диване, высказывать свое мнение только на кухне. Они собираются на выборы, чтобы не оставаться в стороне и не пенять потом на выбор других. Я тоже всегда считал, что ответственность за итоги выборов лежит на каждом из нас, ведь новому губернатору придется не просто занять высокий пост, а развивать регион. Именно этого сегодня так ждут жители Алтая", — рассказал он.

Еще один важный момент в день выборов для барнаульцев, добавляет депутат, — возможность выбрать детские сады, которые получат из бюджета Барнаула дополнительные средства для развития. И здесь решение принимают тоже только сами избиратели.

Напомним, что на избирательных участках Барнаула будут работать площадки, где горожане смогут проголосовать за детский сад, которому нужно помочь деньгами. По итогам голосования отберут по три дошкольных учреждения в каждом из пяти районов города. 15 муниципальных детских садов получат по 500, 300, 200 тысяч рублей, всего власти выделят из городского бюджета пять миллионов рублей.

Депутат АКЗС, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов, как юрист, в качестве аргумента идти на выборы приводит Конституцию.

"По Конституции источником власти является народ, то есть мы. Высшее выражение этой власти — выборы. Так что вы хотя бы своими конституционными правами пользуйтесь. Перед тем как говорить, что всё куплено, что смысла нет, что всё предрешено, сами сначала что-то сделайте, чтобы изменить ситуацию. А люди не пользуются этим правом, заранее сложили лапки. Я не считаю, что результат предрешён. При высокой явке всё возможно", — сказал он.

Алтайский политический блогер Антон Понкрашёв сказал просто: если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой.

"Выборы, независимо от уровня, определяют степень готовности общества и политиков брать на себя ответственность, в первую очередь личную. Я не буду говорить банальные вещи, что поход на выборы — это показатель зрелости общества. Скажу только, что выборы — это трудоёмкий процесс для жителей, потому что надо потратить очень много времени, чтобы в действительности разобраться, чего стоит тот или иной кандидат", — отметил он.

Член Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков считает, что люди, которые не ходят на выборы, отдают возможность определять политику, свою судьбу тем, кто ходит. Он также призывает прийти на выборы.

"Это возможность выразить свою гражданскую позицию, свое видение социально-экономического развития региона, поддержав того или иного кандидата, его предвыборную программу. Есть один день, когда простой гражданин становится судьей для всех политиков и государственных управленцев. И это возможность поставить оценку кандидатам, которые представляют разные политические силы", — считает он.

Свои предвыборные "пять копеек" на приемке отремонтированной дороги вставил глава Барнаула Сергей Дугин. Он отметил, что раз в год на выборы сходить можно, тем более что в 2018 году они совмещены с Днем города.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.09.2018 15:24
- гость -

Это по Конституции, а по факту как говорил наш писатель-сатирик М.Задорнов,
Демократия - это такой строй, в котором власть зависит от одного главного демократа.
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7.09.2018 15:24
- гость -

"выборы -это важно,надо идти голосовать"

Чтобы потм было мучительно больно?

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7.09.2018 15:29
Дима

Безусловно, надо идти и голосовать. Против Томенко. Иначе едросовские карусельщики ваш голос своруют и пририсуют его Вите и покажут вам: мол вот, смотрите, а ведь да него проголосовало 70%!
Чем как можно большее число избирателей придёт, тем меньше шансов у власти пририсовать её выдвиженцу голоса.

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7.09.2018 15:32
- гость -

"госуслуги", "мобильные банки" --- огромное количество людей, пользующихся этими услугами, чисто технически могли бы голосовать, используя интернет.

Почему эта возможность до сих пор не реализована?

Человек идентифицируется, голосует, получает подписанное системой подтверждение. Все.

И подсчет практически мгновенный. Избиркому меньше возни, останутся только те, кто не пользуется интернетами. А еще граждане смогут проводить свой независимый контрольный подсчет голосов.

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7.09.2018 15:35
тоже гость

Бот Дима, вы слишком торопитесь! Аккуратней будьте.

А вообще боты очень плохо работают. Тексты топорные. Встречаются часто ошибки. И сами грубые.

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