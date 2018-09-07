Фото: wallbox.ru
Представитель делегации общественников из США, которая находится в Крыму, Сильвия Демарест заявила, что Крымский полуостров стал частью РФ законно. Об этом пишет "РИА Новости".
"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", — цитирует агентство ее слова.
Демарест добавила, что по возвращении в Штаты расскажет согражданам о реальной обстановке в Крыму.
"Я расскажу об этом всем в Америке", — рассказала она, добавив, что это было волеизъявлением крымчан. "И я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", — заключила Демарест.
В Крыму с трехдневным визитом находится делегация из четырех представителей организации из США "Центр гражданских инициатив". В четверг они посетили детский дом в Симферополе, где заложили Аллею Дружбы, а также встретились с главой парламента Крыма и депутатами.
"Первое, что бросилось в глаза <…>, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще, город прекрасен, люди очень дружелюбны", — поделилась впечатлениями от посещения Крыма член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец.
Напомним, полуостров стал территорией РФ после референдума в 2014 году.
Комментарии
Ну все теперь все санкции снимут)))))) Сколько уже таких продажных контор посетило Крым? Нормальные люди на западе понимают что референдум под дулом автомата не может быть объективным
организации из США "Центр гражданских инициатив"
все теперь эту организацию закроют
Представитель делегации общественников из США, которая находится в Крыму, Сильвия Демарест заявила, что Крымский полуостров стал частью РФ законно
Теперь сядет вместе с Бутиной
Просто дружащие с головой люди понимают, что госпереворот с помощью коктейлей Молотова не может быть законным
15:09
- гость -
Под дулом автомата, похоже ты тут посты строчишь