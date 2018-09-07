Фото: wallbox.ru

Представитель делегации общественников из США, которая находится в Крыму, Сильвия Демарест заявила, что Крымский полуостров стал частью РФ законно. Об этом пишет "РИА Новости".

"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", — цитирует агентство ее слова.

Демарест добавила, что по возвращении в Штаты расскажет согражданам о реальной обстановке в Крыму.

"Я расскажу об этом всем в Америке", — рассказала она, добавив, что это было волеизъявлением крымчан. "И я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", — заключила Демарест.

В Крыму с трехдневным визитом находится делегация из четырех представителей организации из США "Центр гражданских инициатив". В четверг они посетили детский дом в Симферополе, где заложили Аллею Дружбы, а также встретились с главой парламента Крыма и депутатами.

"Первое, что бросилось в глаза <…>, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще, город прекрасен, люди очень дружелюбны", — поделилась впечатлениями от посещения Крыма член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец.

Напомним, полуостров стал территорией РФ после референдума в 2014 году.