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Следственным управлением МУ МВД России "Бийское" направлено в суд уголовное дело в отношении 66-летней женщины — директора одного из театров города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Руководитель театра обвиняется в хищении бюджетных денежных средств.

По данным следствия, руководитель театра, действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, начисляла четверым фиктивным работникам театра деньги в виде заработной платы и премии. На протяжении почти трех лет она завладевала финансами и распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего в указанный период злоумышленница похитила более 1 миллиона рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала частично, причиненный бюджету ущерб добровольно не погасила. Полиция предъявила директору обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

Сейчас в Бийске работает несколько городских театров. Помимо драматического театра, в городе есть образцовый коллектив театра кукол "Добрята", театр "Куклы-Великаны", театр "Огонек", камерный театр "У Лукоморья".