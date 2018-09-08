Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 105 квадратных метров продают в квартале "Лазурный" в Барнауле за 7,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на четвертом этаже кирпичной высотки. В холле оборудована удобная гардеробная, где имеется теплый пол и шкаф для обуви, рассчитанный на 64 пары. Имеется функциональная кладовая.

На просторной кухне имеется многоуровневое освещение. В ванной и туалете – теплые полы.

Также есть две спальни, в одной из которых есть большая бесшовная фреска фабрики "Вид с балкона на Биг-Бен". В гостиной выделена рабочая зона – домашний офис.

Лоджия имеет качественную отделку. В квартире установлено два кондиционера, есть видеодомофон.