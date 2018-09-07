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Председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на агентство "Синьхуа" и главу МИД Китая Лу Кана.

Сообщается, что Си Цзиньпин посетит форум 11-12 сентября.

По словам Кана, председатель КНР примет участие в работе четвертого ВЭФ по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Издание также отмечает, что ВЭФ посетит делегация из КНДР. Кроме этого, стало известно, что на форуме будут присутствовать японский и южнокорейский премьеры Синдзо Абэ и Ли Нак Ён.