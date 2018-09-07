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Поток воды, который образовался из-за ливня, смыл шедшую по дороге в Ялте женщину. Видео инцидента разместил очевидец, пишет "РИА Новости".

На опубликованных кадрах видно, как волна несет женщину, а за ней бегут несколько мужчин. С трудом, но они все-таки вытаскивают женщину из воды.

В четверг, 6 сентября, на Ялту обрушился ливень. В результате были затоплены подвалы школы и историко-литературного музея, а на проезжей части одной из улиц вырвало люк и фонтан воды парализовал движение.

Из-за разгула стихии электричества лишились поселки Массандра, Никита и Ай-Даниль.