Выходные будут у барнаульцев крайне насыщенными, так как 9 сентября в краевой столице пройдут сразу два крупнейших мероприятия: выборы губернатора и День города. А мы расскажем о других интересных мероприятиях, которые также стоит посетить.

В субботу в 11:00 от Пушкина, 78 стартует пешеходная экскурсия "Деревянное кружево Барнаула". Ее участники пройдут старыми кварталами улиц Ползунова, Пушкина, Анатолия, Красноармейского проспекта и познакомятся с образцами деревянных городских зданий начала XX века и судьбами их обитателей.

В 15:00 начнется экскурсия к Свято-Никольскому источнику, сбор на остановке "Кутузова" (Кутузова, 43). Сюда привозили людей со всей Сибири, а воду источника всегда считали целебной. Участникам экскурсии расскажут историю этого места и легенду его возникновения.

Подробности по каждой экскурсии по телефону +7 (3854) 63–35–75 или на сайте организаторов.

В 17:00 8 сентября в парке "Солнечный ветер" выступит Барнаульский духовой оркестр. Здесь прозвучат популярные музыкальные композиции и песни.

9 сентября на площадке у технического университета авторетроклуб "Колёса Истории" совместно с АлтГТУ, байк-клубом "Колесницы дорог", военно-историческими объединениями "Воин — Сибиряк" и "Боевая колесница", автосалонами Барнаула, аварийно-спасательной службой "СПАСАВТО", противопожарной службой МЧС, ГИБДД, владельцами редкой и тюнингованной автомототехники проведут автошоу "Осень в техно-городке". В программе — выставка ретротехники, мотобайков, спецтехники МЧС и ГИБДД, работа игровых зон для взрослых и детей, музыка, выступление барнаульских артистов и звезды шансона Юры Симбирского, выборы лучших авто и мотоциклов, розыгрыш призов среди зрителей от участников автошоу. Посетить мероприятие можно будет с 10:00 до 16:00.

В 14.00 в развлекательно-игровом комплексе "Барнаульская крепость" пройдет танцевальный праздник, участие в котором примет известный коллектив — студия танца "Лариса".

В 19:30 на площади Сахарова в рамках международного турнира по боксу "Великий бой на великом Алтае" пройдет пять поединков. Среди почетных гостей — известный боксер, чемпион мира Николай Валуев, а также легенда мирового бокса кубинец Феликс Савон (выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год).