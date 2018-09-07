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Внутрироссийские направления традиционно пользуются самой большой популярностью у граждан России. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на OZON.travel.

Так, в Москву чаще всего ищут билеты в августе и чуть меньше в июле, а вот в мае и октябре интерес сильно снижается. Петербург пользуется меньшей популярностью, чем столица, но динамика спроса очень похожа. Пик поиска приходится на сентябрь, высок интерес и летом, а вот в зимние месяцы желающих поехать в Санкт-Петербург становится значительно меньше.

В текущем году россияне, выбирая билеты для летней поездки в отпуск, чаще всего выбирали Симферополь. Пик поисковых запросов был в июне, и он до сих пор держится на высоком уровне. В октябре и ноябре билеты в Крым ищет минимальное количество людей.

Самым популярным зарубежным направлением на лето и бархатный сезон стала Грузия. Спрос на нее по сравнению с 2017 годом вырос более чем втрое. Своего пика он достиг в июле, однако в мае и июне был тоже высок. Ниже всего интерес к полету в Тбилиси оказался в ноябре.

Туристические Италию и Испанию активнее всего ищут в марте и апреле, а после этого высокий спрос остается на протяжении всего лета.

Россияне бронируют авиабилеты на перелеты по РФ в среднем за 17 дней. Об отпуске за рубежом путешественники задумываются за 27 дней.

Самым популярным днем недели для подбора авиабилетов является вторник. Также их охотно ищут и по средам, причем количество поисковых запросов отличается совсем незначительно. Ощутимый спад активности пользователей наблюдается в пятницу. В воскресенье количество запросов достигает своего минимума.