Жителя Барнаула будут судить за то, что он поджег два пассажирских автобуса ради магнитолы за 1,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сумма ущерба, который он причинил хозяевам транспортных средств, составила почти три миллиона рублей. Известно, что мужчина немного выпил алкоголя, посидел в баре. После пары литров пива он вышел на улицу, и ему в голову пришла идея что-нибудь украсть. Он увидел на автомобильной парковке два пассажирских автобуса. В одном из них он разбил окно, пролез в салон и взял магнитолу стоимостью не больше полутора тысяч рублей.

Потом барнаулец решил, что следы преступления надо скрыть, и развел огонь прямо в салоне. Вскоре пламя перекинулось и на соседний автобус. В результате возникшего пожара один автобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит, а второй был значительно поврежден огнем. В содеянном обвиняемый уже раскаялся.