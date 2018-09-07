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В Следственном комитете предположили, что пожарные из Кемерово могли сговориться, чтобы помешать расследованию дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя СК в суде.

Сообщается, что на заседании суд рассматривал ходатайство о продлении заключения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, являющемуся фигурантом дела.

"Мы считаем, что между ними [пожарными] есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими", — заявил следователь, отметив, что пожарные, участвовавшие в тушении пожара в кемеровском торговом центре, подтверждают все первоначальные и более поздние показания Генина.

Следователь добавил, что в материалах дела есть итоги проверки на предмет наличия сговора. Также он отметил, что пострадавшие при пожаре в "Зимней вишне" получают угрозы со стороны друзей фигурантов дела.

Ранее независимые эксперты сообщили о причине пожара в ТЦ Кемерово. Согласно итогам экспертизы, крыша здания начала протекать, вода попадала в плафоны, которые начали периодически гаснуть. Сотрудники торгового центра не придавали этому значения. В день пожара, 25 марта, светильники оказались почти полностью залиты водой, из-за чего произошло короткое замыкание.

Пожар в "Зимней вишне" начался на последнем этаже, где находились кинозалы. Жертвами ЧП стали 60 человек. Правоохранители арестовали 11 человек, включая собственников и управляющих ТЦ, охранника и ответственных за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара.