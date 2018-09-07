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В Следственном комитете предположили, что пожарные из Кемерово могли сговориться, чтобы помешать расследованию дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя СК в суде.
Сообщается, что на заседании суд рассматривал ходатайство о продлении заключения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, являющемуся фигурантом дела.
"Мы считаем, что между ними [пожарными] есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими", — заявил следователь, отметив, что пожарные, участвовавшие в тушении пожара в кемеровском торговом центре, подтверждают все первоначальные и более поздние показания Генина.
Следователь добавил, что в материалах дела есть итоги проверки на предмет наличия сговора. Также он отметил, что пострадавшие при пожаре в "Зимней вишне" получают угрозы со стороны друзей фигурантов дела.
Ранее независимые эксперты сообщили о причине пожара в ТЦ Кемерово. Согласно итогам экспертизы, крыша здания начала протекать, вода попадала в плафоны, которые начали периодически гаснуть. Сотрудники торгового центра не придавали этому значения. В день пожара, 25 марта, светильники оказались почти полностью залиты водой, из-за чего произошло короткое замыкание.
Пожар в "Зимней вишне" начался на последнем этаже, где находились кинозалы. Жертвами ЧП стали 60 человек. Правоохранители арестовали 11 человек, включая собственников и управляющих ТЦ, охранника и ответственных за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара.
Комментарии
Ну так это в любом ведомстве так
Не думаю, что сговор есть, чисто теоретически это возможно, воплотить его на яву возможно, но какой в этом смысл? Выявить такой сговор проще некуда, посудите сами - пожар этот был сложный т.е. ситуация экстремальная была по максимуму и получается в ней находясь нужно было уже закладывать основу для будущего общего вранья, потом масса свидетелей и пострадавших, которые тоже много чего видели и знают и им в свою очередь врать смысла уже нет совсем, в третьих это событие не то что публичное - трагедия мирового масштаба, тут и общественность скажет своё слово. Вина спасателей есть это понятно и оправдывать их не собираюсь, просто явно же, что следствие движется не в том направлении.
нашли крайних
Ск отмазывает владельцев ТЦ? Цена вопроса?
управляющий ТЦ , принявший пожарную охрану чиновник, ну и безопасники ТЦ вот кого трясти надо. Что касается пожарных, не их вина что обучены не были, а людей не послушали...