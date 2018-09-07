Фото: amic.ru

Депутат Иван Сухарев подготовил запрос министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой рассмотреть возможность установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением, сообщает RT.

По мнению парламентария, это позволит уменьшить число пробок и избежать экономических потерь.

"Необходимо понимать, что все это наносит большой экономический вред, поскольку федеральные трассы — это вены государства, по которым идут необходимые грузы в разные города России", — пояснил депутат.

В Минтрансе напомнили, что, как правило, дороги активно ремонтируют летом, когда россияне едут в отпуск. В результате весь положительный эффект нивелируется многочасовыми заторами.

В конце прошлого года парламентарии также предлагали Минтрансу ввести льготы для туристических автобусов. Предлагалось разрешить им ездить по выделенным полосам.