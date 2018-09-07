В день выборов губернатора Алтайского края, 9 сентября, в регионе пройдет специальный выборный конкурс. За фото с избирательного участка любой житель региона может выиграть автомобиль или другой из 200 призов. Подробности напомнили организаторы конкурса.
Конкурс "#Мойголос22" пройдет на всей территории Алтайского края. Участие в нем могут принять абсолютно все жители региона старше 18 лет. Главное — прийти на избирательный участок и сделать интересное фото.
"Будут разыграны смартфоны, планшеты, игровые консоли, телевизоры, ноутбуки и другие призы. Ценные подарки предусмотрены не только на региональном уровне, "свой" победитель будет в каждом городе и районе. Основным критерием станет поддержка друзей — организаторы промониторят количество лайков к каждой из фотографий, а техспециалисты отследят накрутку голосов", — сообщили организаторы — телеканал "Катунь 24".
Причем важно не количество лайков, а креативность.
В конкурсе будет семь номинаций. Жюри определит призеров в каждой из них. Автомобили будут разыграны в номинации "Лучшее семейное фото".
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
- В день голосования, 9 сентября, сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК, и выложить фото в социальных сетях.
- Фото с хештегами #мойголос22 и #наименование города или района (будет указан на плакате) нужно успеть разместить в соцсетях (Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте") до 11 сентября.
Подробности можно узнать на официальных страницах проекта: Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники".
Комментарии
Сейчас придет балбес с разделением личности и расскажет как в прошлый раз он выиграл кучу призов а так же обязательно выиграет в это раз
вон оно чё, куда мои налоги идут
Какая может быть креативность на фоне плаката? При чем выбор будет между сотнями и тысячами фотографий!!! Опять победят самые креативно-нужные члены общества.