В день выборов губернатора Алтайского края, 9 сентября, в регионе пройдет специальный выборный конкурс. За фото с избирательного участка любой житель региона может выиграть автомобиль или другой из 200 призов. Подробности напомнили организаторы конкурса.

Конкурс "#Мойголос22" пройдет на всей территории Алтайского края. Участие в нем могут принять абсолютно все жители региона старше 18 лет. Главное — прийти на избирательный участок и сделать интересное фото.

"Будут разыграны смартфоны, планшеты, игровые консоли, телевизоры, ноутбуки и другие призы. Ценные подарки предусмотрены не только на региональном уровне, "свой" победитель будет в каждом городе и районе. Основным критерием станет поддержка друзей — организаторы промониторят количество лайков к каждой из фотографий, а техспециалисты отследят накрутку голосов", — сообщили организаторы — телеканал "Катунь 24".

Причем важно не количество лайков, а креативность.

В конкурсе будет семь номинаций. Жюри определит призеров в каждой из них. Автомобили будут разыграны в номинации "Лучшее семейное фото".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

В день голосования, 9 сентября, сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК, и выложить фото в социальных сетях.

Фото с хештегами #мойголос22 и #наименование города или района (будет указан на плакате) нужно успеть разместить в соцсетях (Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте") до 11 сентября.

Подробности можно узнать на официальных страницах проекта: Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники".