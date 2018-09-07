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Всех горняков эвакуировали из подтопленной шахты в Кузбассе

, ИА "Амител"
В шахте имени Тихова находились 255 человек

Фото: vse42.ru

Шахту имени Тихова подтопило на большой глубине в Кемеровской области. Всех людей вывели из аварийного участка, пишет ТАСС, ссылаясь на департамент угольной промышленности Кемеровской области.

"Люди из аварийного участка выведены, вышел из строя насос", — отметил собеседник агентства, добавив, что работа шахты не останавливалась. "Останавливалось проведение горных выработок в одном забое", — рассказал источник.

В департаменте добавили, что в данный момент сотрудники шахты возвращаются для проведения восстановительных работ. На место доставят новый насос для откачки воды. Ее собираются откачать до воскресенья.

"Планируется монтаж насоса в течение двух смен и еще сутки откачивать [воду]", — сказал представитель департамента. Агентство пишет, что одна смена длится 6 часов.

Там также уточнили, что ситуацию контролирует врио губернатора региона Сергей Цивилев.

Агентство напоминает, что на глубине 320 метров подтопило шахту, рабочих эвакуировали. Никто не пострадал. Сообщалось, что в шахте проводились планово-предупредительные работы, но добыча угля не велась. Собеседник агентства уточнял, что всего под землей находились 255 человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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