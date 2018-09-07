Фото: "Алтайская правда"

Несколько потенциальных инвесторов планируют вложить около 200 миллионов рублей в два проекта в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на рассмотрение экспертного совета особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" были презентованы два проекта.

Они предусматривают строительство туристических комплексов с отелями и коттеджами на 150 мест, ресторанами, SPA-центрами, оздоровительными комплексами, конференц-залами, зонами барбекю. Реализация этих проектов позволит создать около 100 рабочих мест.

Экспертный совет принял решение одобрить представленные программы. С инвесторами заключат соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне.